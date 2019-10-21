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"حشيش وهيروين واستروكس".. حبس 68 تاجر مخدرات في الجيزة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:31 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 68 متهمًا لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها لبيعها على عملائهم بمنطقة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكانت فتحت النيابة التحقيق مع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتعود بداية الواقعة، بتمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 68 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة.

حيث ضبط بحوزة المتهمين، 2870 جرام حشيش، و581 قرص مخدر، و590 جرام استروكس، كما تم ضبط 387 جرام هيروين، وكيلو من مخدر بنو البانجو، و10 جرام من مخدر الآيس

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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