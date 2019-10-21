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"الأعلى للإعلام": وقف برنامج "الجدعان".. وإنذار لقناة الصحة والجمال

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:25 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
ميسون أبو الحسن
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج الجدعان الذي يقدم على قناة القاهرة والناس لمدة شهر لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.

وكما أصدر المجلس، قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة الصحة والجمال لمخالفة برنامج (كواليس حياتنا)، لقيامه بالتحريض على العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لأولاد ولبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج إن هذا الصنف من الطلاب ما "ينفعش معاهم لغة الحوار وأنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما أهالينا ربونا زمان"، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.

وكما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض على العنف ضد الأطفال.
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الكلمات المفتاحية

قناة الصحة والجمال برنامج الجدعان الاعلى للاعلام

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