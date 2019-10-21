"الأعلى للإعلام": وقف برنامج "الجدعان".. وإنذار لقناة الصحة والجمال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج الجدعان الذي يقدم على قناة القاهرة والناس لمدة شهر لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.





وكما أصدر المجلس، قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة الصحة والجمال لمخالفة برنامج (كواليس حياتنا)، لقيامه بالتحريض على العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لأولاد ولبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج إن هذا الصنف من الطلاب ما "ينفعش معاهم لغة الحوار وأنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما أهالينا ربونا زمان"، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.



