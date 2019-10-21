البورصة الأمريكية ترتفع فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات وعودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.









وعاد التفاؤل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث صرح نائب رئيس الدولة الصيني ليو هي خلال عطلة الأسبوع أن بكين ستعمل مع واشنطن لمعالجة المخاوف التجارية مع التأكيد أن كلا الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً في الأمور التجارية.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة والصين قد توصلا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي.





ومن المقرر أن تعلن 120 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن نتائج أعمالهم.





وبداية هذا الموسم كانت قوية مع إفصاح بنك "جي.بي.مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" ونتفلكس" و"سيتي جروب" عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 32 نقطة مسجلاً 26802.2 نقطة.





وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.5 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 3000.5 نقطة.





وشهد "ناسداك" زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليرتفع إلى 8141.8 نقطة.





وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1158 دولار.



