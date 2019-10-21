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البورصة الأمريكية ترتفع فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:17 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات وعودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.


وعاد التفاؤل حول المحادثات التجارية  بين الولايات المتحدة والصين، حيث صرح نائب رئيس الدولة الصيني ليو هي خلال عطلة الأسبوع أن بكين ستعمل مع واشنطن لمعالجة المخاوف التجارية مع التأكيد أن كلا الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً في الأمور التجارية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة والصين قد توصلا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي.

ومن المقرر أن تعلن 120 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن نتائج أعمالهم.

وبداية هذا الموسم كانت قوية مع إفصاح بنك "جي.بي.مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" ونتفلكس" و"سيتي جروب" عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 32 نقطة مسجلاً 26802.2 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.5 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 3000.5 نقطة.

وشهد "ناسداك" زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليرتفع إلى 8141.8 نقطة.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1158 دولار.

وحققت البورصة الأمريكية خسائر بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، ليفقد  "داو جونز" أكثر من 250 نقطة، وكان سهم "بوينج" أكبر الخاسرين حيث تراجع بنحو 6.8 بالمائة مع تقرير يشير إلى أن الشركة ضللت الجهات التنظيمية بشأن "737 ماكس"، كما هبطت سهم "جونسون.آند.جونسون" بأكثر من 6 بالمائة بعد قرار الشركة بسحب بعض من بودرة الأطفال في الولايات المتحدة بعد العثور على آثار مادة "الأسبستوس" الضارة.

وحققت معظم مؤشرات الأسهم  مكاسب أسبوعية مع بداية موسم نتائج الأعمال الفصلية هذا الأسبوع، حيث أعلنت 70 شركة أمريكية أدائها المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري تجاوز 81 بالمائة منها توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 255 نقطة ليصل إلى 26770.2 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 2986.2 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 بالمائة.

وتراجع "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 8089.5 نقطة، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 0.4 بالمائة.
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نتائج الاعمال المحادثات التجارية البورصة الامريكية الاسهم الامريكية

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