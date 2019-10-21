عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

أجرى النادي الأهلي العديد من الاتصالات خلال الساعات الماضية بمختلف المسئولين في الدولة لاستيضاح أسباب تأجيل مباراة القمة بين القطبين في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.





وتأكد مسئولو الأهلي أن القرار بتأجيل القمة هو أمني بحت اتخذ من جانب الأمن دخول تدخل أي طرف وتأكد كذلك من أن اتحاد الكرة ليس طرفا في الأزمة بل حاول إقامة اللقاء في موعده دون تأجيل ولكن دون جدوى.





وتأكد الأهلي من أن اتحاد الكرة لم يحابي أحد طرفي القمة على حساب الآخر لأن القرار في النهاية صدر من خلال الأمن وتم رفض كل محاولات الاتحاد لإقامة اللقاء في موعده.





كما تيقن مسئولو النادي أن الموضوع لم يمس قيمة النادي الأهلي وعراقته، وأن القرار كان أمنيا بحتا، ولم يتعرض لشخصية الأهلي من قريب أو بعيد، وليس كما يحاول البعض تصويره أو ركوب الموجة.





ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي خلال ساعات قليلة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء بالجونة في الجولة الخامسة للدوري سواء بخوضها أو عدم خوضها.