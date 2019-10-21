Advertisements

عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
أجرى النادي الأهلي العديد من الاتصالات خلال الساعات الماضية بمختلف المسئولين في الدولة لاستيضاح أسباب تأجيل مباراة القمة بين القطبين في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وتأكد مسئولو الأهلي أن القرار بتأجيل القمة هو أمني بحت اتخذ من جانب الأمن دخول تدخل أي طرف وتأكد كذلك من أن اتحاد الكرة ليس طرفا في الأزمة بل حاول إقامة اللقاء في موعده دون تأجيل ولكن دون جدوى.

وتأكد الأهلي من أن اتحاد الكرة لم يحابي أحد طرفي القمة على حساب الآخر لأن القرار في النهاية صدر من خلال الأمن وتم رفض كل محاولات الاتحاد لإقامة اللقاء في موعده.

كما تيقن مسئولو النادي أن الموضوع لم يمس قيمة النادي الأهلي وعراقته، وأن القرار كان أمنيا بحتا، ولم يتعرض لشخصية الأهلي من قريب أو بعيد، وليس كما يحاول البعض تصويره أو ركوب الموجة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي خلال ساعات قليلة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء بالجونة في الجولة الخامسة للدوري سواء بخوضها أو عدم خوضها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الخطيب الأهلي والخطيب اتحاد الكرة والأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

3صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ يوم

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

منذ أقل من ساعة

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ يوم

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ يوم

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

منذ يوم

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لماذا جمد الأهلي قراراته الرسمية بعد تأجيل مباراة القمة؟

حرائق الجنايني مستمرة.. الزمالك والمقاولون يصعدان "مش لاعبين"

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

بعد طرد فرجاني ساسي.. الزمالك يرفض خوض لقاء القمة في موعدها الجديد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status