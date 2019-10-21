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وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:17 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
محمد طه
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الأنفوجرافات لتوضيح أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي تمثلت فى تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، وذلك جانبًا إلى خلق جسور من أجل تعزيز الشراكات الحالية والجديدة لتطوير نظم التقييم الوطنية، ووالذي يقام بمدينة الغردقة.

كما أوضحت وزارة التخطيط كل من عمليات المتابعة والتقييم،حيث ان المتابعة هى عملية تحاول الإجابة على تساؤل:هل نقوم بتنفيذ الخطط بالطريقة الصحيحة، أما الثانية تحاول الإجابة على تساؤل:هل نقوم بتنفيذ أفضل الخطط؟.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمر يقوم على تنظيمه مكتب التقييم المستقل، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، حيث انه يعد منصة لتبادل الخبرات بين الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.

جدير بالذكر أن اليوم هو اليوم الثاني والأخير لمجموعة الورش التدريبية المكثفة المنعقدة علي هامش المؤتمر المنعقد بالغردقة والذى تبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء وحتي الخميس القادم، وتنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى نسخته السادسة، فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر.
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 (أنفوجراف)
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الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط مصر اخبار أنفوجراف

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