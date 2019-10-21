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رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية بالشرقية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:16 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سمر السيد
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الإستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطارغزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.

وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي لإهماله وتقصيره في العمل فضلًا عن تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى..جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة في ساعه مبكره من صباح اليوم للمستشفى والتي تلاحظ له فيها عدم إلتزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات الصباحية والمسائية المحددة لهم مما تسبب في حالة من التسيب والقصور في تقديم الخدمات اللازمة.

واطلع المحافظ على سجل الحضوروالإنصراف ليكلف وكيل وزارة الصحة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غيرالملتزمين بتوقيتات الحضور والانصراف والنوبتجيات فضلًا عن تكليف طبيب لإدارة المستشفي لحين تعيين مديرًا رسميًا لها كما كلف المحافظ وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والوحدات الطبية والتفتيش المستمرعليهم لضبط الأداء غير المُرضي عن الخدمات مؤكدًا أنه من حق المواطن الحصول على خدمة طبية تليق به.

كما قام المحافظ بتفقد أقسام المستشفى للتعرف على إحتياجاتها ومن ثم تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وللتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، موجهًا بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبه لهم.

يذكر أن مديريه الصحة تقوم حاليًا بعدد من الحملات الطبية التفتيشية لمراقبة الأداء الطبي والمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظه لرصد أوجه القصور وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذًا وتماشيًا مع خطة الدولة للإهتمام بالقطاع الصحي على مستوى المحافظات.


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الكلمات المفتاحية

مصر طقس الشرقية الدكتور ممدوح غراب اخبار

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