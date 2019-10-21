أخبار محافظة قنا المسائية: سيارة تدهس طفلًا في دشنا وندوة حول مخاطر الزواج المبكر

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.



"كوشة على لودر".. حفل زفاف متحرك يجوب شوارع قنا



شهدت مدينة قنا، حفل زفاف غريب من نوعه، حيث استقل عروسان، لودر في زفافهما، ما أصاب الأهالي بحالة من الدهشة، فيما انطلق المدعوون للزفاف والرقص على الأغاني والمهرجانات.





كما تجمهر الأهالي لمشاهدة حفل الزفاف والزفة التي تقام، على هذه الطريقة، لأول مرة بالمحافظة، وشاركت السيارات في الزفة، حيث جاب اللودر أرجاء المدينة حاملا العروسين إلى قاعة الزفاف.



"مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث".. ندوة توعوية بشباب نجع حمادي



نظم مركز شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، ندوة توعوية للإناث، حول مخاطر الزواج المبكر، شاملة ختان الإناث وزواج الأطفال والصحة السكنية تنفيذ مؤسسة اتجاه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالدعم من صندوق الامم المتحدة.



وتناولت الندوة التي شارك فيها 40 طالبة، المخاطر الناتجة عن ختان الإناث، والزواج المبكر، والصحة السكانية، مثل الأضرار الاجتماعية والصحية، التي تقع على الفتاة، حال زواجها في سن مبكر.





سيارة ملاكي تدهس طفلًا أمام قرية السمطا في دشنا بقنا وتفر هاربة



أصيب طفل منذ قليل، صدمته سيارة ملاكي علي طريق قنا الزراعي أمام قرية السمطا بمركز دشنا شمال محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، اللواء مجدي القاضي، اخطارا يفيد اصابة محمد الشاذلي جابر 10 اعوام بعد ان صدمته سيارة ملاكي وفرت هاربة على طريق قنا الزراعي أمام قرية السمطا بمركز دشنا شمال محافظة قنا.









محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية بمشروع صرف صحي نقادة



قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم متابعة اعمال التشطيبات والتركيبات النهائية بمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 16 ألف م3 يوم وتصل الي 24 ألف م3 يوم كمرحلة ثانية مستقبلا.



وأوضح الهجان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95% من اجمالى الأعمال المدنية للمشروع بالإضافة الى تنفيذ 90% من الأعمال الكهروميكانيكية حيث يجري حاليا الانتهاء من مرحلة التركيبات الكهروميكانيكية بمحطتي المعالجة والرفع وكذا توصيل خط الطرد الرئيسي بطول 6 كيلو متر والذي يربط محطة الرفع الرئيسية بمحطة المعالجة كما تم الانتهاء من شبكة الانحدار والبالغ طولها 27 كيلو متر.

