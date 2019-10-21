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من "القطامية" لـ"العمرانية".. تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين بعد سرقة 100 كيلو أسلاك كهربائية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:15 م
المتهمون
المتهمون
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تفاصيل القبض على شقيقين وصديقهما بمنطقة العمرانية، لسرقتهم كابلات كهربائية من مشروع تحت الإنشاء بمنطقة القطامية، بمحافظة القاهرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية مفاده أنه أثناء مرور الملازم محمد أحمد تاج الدين الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة (فرقة الغرب )، تمكن والقوة المرافقة له حال تفقده الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة العمرانية من ضبط "محمد. خ. ع. م"، 42 سنة، عاطل مقيم الفيوم سبق اتهامه في 21 قضايا (سرقات عامة فئة -ج)، آخرها 64022016 جنح قسم أول أكتوبر سرقة، شقيقه أحمد 37 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 15 قضية سرقات آخرهم 253572016 جنح قسم مدينة نصر، و"محمود.م.ا.إ"، 26 سنة، عاطل مقيم العمرانية.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة بسرقة أسلاك نحاسية من عقار تحت الإنشاء بمشروع 16 عمارة بمنطقة القطامية، بمحافظة القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة نظراُ لعدم انتهائهم من حصر المسروقات بالموقع، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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