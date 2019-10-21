وزيرة التضامن تخرج 51 شابا من الدفعة الأولى للمتدربين في مشروع "رفيق المسن" (صور)

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخريج الدفعة الأولى لبرنامج رفيق المسن الذي أطلقته للحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، بفيلم تسجيلي تحت عنوان "القلب الكبير".





وسلمت الوزيرة لعدد 51 شابا من الذين أتموا البرنامج التدريبى شهادات تخرج وسط القائمون على البرنامج والجمعيات الشريكة.





وقد كان التدريب علي يد متخصصين نظرياً وعملياً في المجالات التالية:

-العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين

-قياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الأولية

-ديناميكية تحريك المسن

-أجهزة الجسم والأمراض الشائعة

-صحة، تغذية المسن

-الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن.





ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل اسرته.





وكانت أكدت والى علي حرص الوزارة على توفير الخدمات و برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة وذلك من خلال عدد من الاليات فالوزارة يتيعها 149 دارا، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين وتعد دور المسن مؤسسة إجتماعية معــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى191 نادى مسن تخدم 41,035 مسنا و 18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.





وقد شهد العام المالى 2018/ 2019 رصد مليون و120 ألف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685 ألف جنيه وتطوير 13 ناديا للمسن بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية)، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الإستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.





وتأتي خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم في المحافظات المستهدفة للمشروع وهي (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية).



