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"سلسة فضة وهاتف محمول".. تجديد حبس متهمين بالشروع في سرقة طالبين بالمعادي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:11 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعاضي، تجديد حبس متهمين لقيامهما بسرقة طالب بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي بمنطقة السرايات تمكنت من ضبط كل من "عمرو. م. ع"، 20 سنة، طالب وبحوزته سلاح أبيض " كتر"، و"محمد. ه"، 19 سنة، طالب، حال شروعهما في سرقة هاتف محمول وسلسلة فضة، بالإكراه من كل من "عبد الرحمن. ن"، 16 سنة، طالب ومقيم المنطقة الخامسة ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، و"مروان. م"، 17 سنة، طالب، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

وأضافت التحقيقات أنه بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.
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الكلمات المفتاحية

شروع في سرقة المعادي

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