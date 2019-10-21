رئيس اليد : الفراعنة قادرون على انتزاع اللقب الأفريقى بتونس





وأشار نصر إليّ أن الفوز باللقب الافريقي في تونس ينايرالمقبل يؤكد تربع كرة اليد المصرية علي القارة السمراء في جميع الأعمار السنية بعد فوز منتخبات مصر للناشئين والناشئات والشباب ببطولة الأمم الافريقية العام الماضي والحالي علي حساب المنتخب التونسي . وأوضح رئيس الاتحاد المصرى أن الجمهور التونسي سيكون العامل الأول في منح قوة دفع للمنتخب التونسي في بطولة افريقيا خاصة وان البطولة تقام علي أرضه ووسط جماهيره إلا أننا جميعا نثق في إمكانيات وقدرات لاعبو منتخب مصر وقدرته علي إنتزاع اللقب الافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها طوكيو عام ٢٠٢٠ من رادس دون الدخول في تصفيات الملحق الأوروبي والإفريقي .



وأضاف رئيس الاتحاد أن هناك طفرة في مستوي منتخب الجزائر الذي استعان بالمدرب الفرنسي للمنتخب التونسي سابقا ألان بورت من أجل محاولة عودة المنتخب الجزائري إليّ المنافسة مرة أخري خاصة وأن لديه حارس مرمي متميز وبعض اللاعبين المحترفين في أندية أوروبا وهو ما يضعه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأسباني باروندو جارسيا في حساباته كما أن منتخب أنجولا أظهر طفرة في مستوي لاعبيه خلال العام الماضي .

واختتم رئيس الاتحاد حديثه موضحا أن التعاقد مع أفضل مدرب في أوروبا باروندو جارسيا لتحقيق طموحات كرة اليد المصرية يعني أننا نسير علي الطريق السليم خاصة وأن المدرب السابق الأسباني للمنتخب ديفيد كمارا وضع الأساس الجيد لمنتخب الرجال منذ مايو من العام الماضي وهو ما ظهر بوضوح خلال بطولة العالم للرجال بالدانمارك مطلع العام الحالي وحصول منتخب مصر علي المركز الثامن للمرة الأولي منذ عام ٢٠٠٥ وتغلبه علي منتخب تونس في الدور الثاني للبطولة بفارق ٨ أهداف .

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن المجموعة الأولي التي يقع فيها المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية متوازنة ولكن لا توجد مباريات سهلة مع صعود مستوي بعض الدول الافريقية مثل الجزائر وأنجولا .