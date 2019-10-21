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زلاتكو يرفض تدريب اتحاد جدة ومدرب إيطاليا يقترب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:07 م
زلاتكو
زلاتكو
محمد الصو
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أبدى زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، رفضه فكرة تولي قيادة فريق اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة.

زلاتكو يرفض تدريب اتحاد جدة ومدرب إيطاليا يقترب

وكانت صحيفة "الرياضية السعودية"، كشفت عن دخول إدارة الاتحاد، في مفاوضات مع زلاتكو، من أجل توليه المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للتشيلي سييرا.


وأضافت الصحيفة، أن رفض زلاتكو، جاء بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده في الوقت الحالي وصعوبة الرحيل عن تدريبه، خاصة أنه لايفكرة في تولي قيادة تدريب الأندية.

كما كشفت الصحيفة أن الفريق الاتحاداوي، وضع الإيطالي ماسيمو كاريرا مدرب فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الأسبق ضمن ترشيحات المدربين، حيث كثفت الاتصالات مع كاريرا لتولي المسئولية الفنية.

وكانت إدارة اتحاد جدة، قررت إقالة التشيلي سييرا، بسبب استمرار النتائج المخيبة للفريق، ووجود الفريق بالمركز الثامن بجدول ترتيب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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رياضة رلاتكو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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