حصول فريق من جامعة الزقازيق على المركز الأول لتمثيل مصر في المسابقة الدولية لوكالة ناسا



كما أوضح الدكتور خالد الدرندلي ان هذه المسابقة تعد جانبًا من قسم علوم الارض التابع لوكالة ناسا، وتعتمد على المواهب والمبادرة من المتطوعين ويشترك فيها الالاف سنويًا من جميع انحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها على الأرض وفي المحيطات وفي الفضاء باستخدام البيانات مفتوحة المصدر.



ومن جانبها قالت الدكتورة أمل فاروق بأن المشاركة هذا العام تنوعت بين خريجي الكلية في فريق الاعداد والتنظيم بالمسابقة بالجامعة الامريكية وهم: (المهندس محمد حسن وم. ميران عبدالله والمهندس أحمد ضبيع) ومن أعضاء هيئة التدريس شاركت الدكتورة نسرين الصابر المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية في لجنة التحكيم بالمسابقة هذا العام.



وقد قام الدكتورعثمان شعلان رئيس الجامعة بتكريم المشاركين في الفريق الفائز Harmony وذلك لتقديمهم حلًا مبتكرًا وتوعويًا لمشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر وتأثيرها على المناطق الساحلية والدلتا. وهم الطالبة اسراء فتحي والطالب محمد وأحمد محسن من كلية الحاسبات والمعلومات وكريم نبيل من كلية الهندسة وأنور علي ويارا طارق من هندسة بيئية جامعة زويل. كما حصلوا على درع المسابقة ومبلغ مالي عشرون الف جنيه ودعوة لتمثيل مصر في المسابقة الدولية بأمريكا.



وجدير بالذكر ان هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصد فيها جامعة الزقازيق مركزًا قوميًا على مستوى الجمهورية حيث فاز فريق المهندس أحمد عادل جمعة من هندسة الزقازيق بالمركزالاول محليا وعالميا ومثل مصر في المسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية وترشيح لجنة الحكام للمنافسة دوليًا العام الماضي.



كما حصل الفريق على جائزة أفضل فريق في المعسكر بأمريكا.

حصل فريق من جامعة الزقازيق بالمشاركة مع جامعة زويل على المركز الاول وترشيح لجنة الحكام لتمثيل مصر في المسابقة الدولية لوكالة الفضاء الامريكية ناسا في تصفيات هاكاثون تطبيقات الفضاء لوكالة الفضاء الامريكية ناسا بالقاهرة.أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بأن الجامعة تحرص على دفع طلابها وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في الاحداث العلمية والمسابقات المحلية والدولية لتشجيع التواجد والاستفادة العلمية منها مما يرفع من كفاءة الطلاب وهيئة التدريس جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعةللطلاب الفائزين في المسابقه الدولية لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، والتي قام بتنظيمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والاليكترونيات بمصر (IEEE Young Professionals) للسنة الخامسة على التوالي، في الفترة من ١٨-١٩ اكتوبر الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. بحضور الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ود. خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات،ود. أمل فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،ود. نسرين الصابر.