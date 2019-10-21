التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، منذ قليل، برتوكول تعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن فى دور رعاية المسنين التابعة للوزارة.





ويأتي ذلك علي هامش فاعليات تخريج الدفعة الاولى من مشروع تدريب رفيق المسن وتوزيع الشهادات عليهم حيث تم تخريج 51 شاب وفتاة في الدفعة الأولي من رفقاء المسنين





وقد كان التدريب علي يد متخصصين نظرياً وعملياً في المجالات التالية:

-العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين

-قياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الأولية

-ديناميكية تحريك المسن

-أجهزة الجسم والأمراض الشائعة

-صحة، تغذية المسن

-الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن





وتأتي خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم في المحافظات المستهدفة للمشروع وهي (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية).





وكانت أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، مشروع 'رفيق المسن' بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.





وأكدت غادة والى علي حرص الوزارة على توفير الخدمات و برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة وذلك من خلال عدد من الاليات فالوزارة يتيعها 149 دارا، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين وتعد دور المسن مؤسسة إجتماعية معــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى191 نادى مسن تخدم 41,035 مسنا و 18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.





وقد شهد العام المالى 2018/ 2019 رصد مليون و120 ألف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685الف جنيه وتطوير 13 ناديا للمسن بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية)، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الاستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.



