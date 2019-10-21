Advertisements

التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:00 م
وزيرة التضامن غادة والي
وزيرة التضامن غادة والي
آيات عامر- تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
Advertisements
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، منذ قليل، برتوكول تعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن فى دور رعاية المسنين التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك علي هامش فاعليات تخريج الدفعة الاولى من مشروع تدريب رفيق المسن وتوزيع الشهادات عليهم حيث تم تخريج 51 شاب وفتاة في الدفعة الأولي من رفقاء المسنين

وقد كان التدريب علي يد متخصصين نظرياً وعملياً في المجالات التالية:
-العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين
-قياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الأولية
-ديناميكية تحريك المسن
-أجهزة الجسم والأمراض الشائعة
-صحة، تغذية المسن
-الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن

وتأتي خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم في المحافظات المستهدفة للمشروع وهي (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية).

وكانت أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، مشروع 'رفيق المسن' بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

وأكدت غادة والى علي حرص الوزارة على توفير الخدمات و برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة وذلك من خلال عدد من الاليات فالوزارة يتيعها 149 دارا، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين وتعد دور المسن مؤسسة إجتماعية معــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى191 نادى مسن تخدم 41,035 مسنا و 18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي. 

وقد شهد العام المالى 2018/ 2019 رصد مليون و120 ألف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685الف جنيه وتطوير 13 ناديا للمسن بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية)، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الاستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.

التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
التضامن تتعاون مع جمعية مصطفى محمود لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في دور المسنين (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن مصطفى محمود كبار السن غادة والي دار مسنين جمعية مصطفى محمود

أخبار تهمك

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ يوم

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

3صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

منذ يوم

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 3 ساعات

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"والي" تشهد توقيع بروتكول تفعيل مشروع رفيق المسن (صور)

"التضامن" تعلن عن خدمة جديدة لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة

بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.. 'التضامن' تعلن عن توافر خدمة رفيق المسن

في يومهم العالمي.. تعرف على جهود "التضامن" في خدمة كبار السن

"التضامن": لدينا 149 دار مسنين على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710

"التضامن" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمشروع رفيق المسن غدا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status