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لقد تم استنفاذ مهمة زيدان مع ريال مدريد !

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:04 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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خاب أمل ريال مدريد مرة أخرى مساء يوم السبت لأنه خسر أمام ريال مايوركا 1-0 ، ويبدو أنه عندما يكون المرينجي على وشك التراخي، فإنهم سيهبطون مرة أخرى بطريقة دراماتيكية.

يأتي تشخيص ضعف مستوى الفريق واضح جدا زيدان لأنه يتكرر منذ الهزيمة 7-3 الشهيرة قبل الموسم ضد اتلتيكو مدريد وفي خمس مباريات ، قال الفرنسي نفس الشيء في مؤتمره الصحفي بعد المباراة ، ولكن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يعمل على تصحيحه.

إذا كان زيدان واضحًا جدًا ، واللاعبون أنفسهم ، الذين يؤيدون دائمًا كلمات المدرب في المنطقة المختلطة ، فمن الغريب ألا يتمكن أحد من معالجتها ، بدءًا من المدرب بالإضافة إلى هزيمة ديربي قبل الموسم ، قال زيدان إن الأمر ذاته مع ريال مدريد انتهى بالتعادل ضد فياريال ، مع تقدم الغواصة الصفراء مرتين.

ثم جاء نفس الملخص بعد الهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، حيث تقدم العمالقة الفرنسيون بهدفين نظيفين في أول طلقتين لهما. حدث شيء مشابه مع نادي بروج ، الذي تقدم أيضًا بنتيجة 2-0 بعد كارثة أخرى إبدأ من اتلتكو مدريد، فقط قم بالتعادل بفضل رد فعلهم في الشوط الثاني.

 لم يعجب زيدان كيف خرج فريقه إلى أرض الملعب ويصر على أن قلة الشدة هي سبب كبير وراء مشاكلهم ، لأنهم يتنازلون عن هدف واحد أو أكثر ويضطرون بالفعل للعب من الخلف ولا تتغير روايات زيدان وإذا كان هناك حقيقة أخرى ، على الأقل حتى الآن ، فإن المدرب لا يريد أن يقول ذلك.

لقد كان اللاعب الفرنسي يحمي لاعبيه دائمًا بعد الهزائم ، والنقد الوحيد هو عدم وجود شدة في بداية المباريات مشكلة أخرى بالنسبة لزيدان هي أن قاعدة النتائج ، وهو يعلم أنه لا يكفي أن يقولها ولكن عليه إيجاد الحلول وهو يعلم أنه إذا لم يعد مدريد يعتمد عليه ، فلا هو ولا أي شخص آخر آمن.

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