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باكستان تدعو المبعوث الهندي لزيارة خط السيطرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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في خطوة غير مسبوقة، دعت باكستان نائب المفوض السامي الهندي، جوراف أهلواليا، إلى زيارة مناطق على طول خط المراقبة لتبديد مزاعم نيودلهي بتدمير معسكرات الإرهاب المزعومة في آزاد جامو وكشمير.

وقال مصدر في وزارة الخارجية، إن "أهلواليا"، القائم بأعمال المفوض السامي الهندي في باكستان، قد تمت دعوته إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية الآخرين لإعطائهم وصفًا مباشرًا للوضع القائم في خط السيطرة.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة Express Tribune، إن المفوضية العليا الهندية تدرس حاليًا دعوة باكستان ومن المحتمل أن تبلغ وزارة الخارجية في وقت لاحق مساء الاثنين.

وحسب الصحيفة، فإن دعوة باكستان لمبعوث هندي للقيام بجولة في جانبها من خط السيطرة سيكون دائمًا تطورًا رئيسيًا.. لكن هذه الخطوة تحمل أهمية أكبر في وقت كانت فيه التوترات بين الجارين المسلحين نوويًا في ذروتها.

وتأتي خطوة إسلام آباد، بعد يوم من مقتل تسعة جنود هنود وجرح آخرين بينما "رد الجيش الباكستاني فعلياً" على انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة للهند على طول خط السيطرة، حيث استشهد خمسة مدنيين أبرياء.

بعد تبادل إطلاق النار العنيف يوم الأحد، رفضت وزارة الخارجية رفضًا قاطعًا تقارير وسائل الإعلام الهندية المتعلقة بـ "منصات الإطلاق المزعومة" التي تستهدفها القوات الهندية على طول خط السيطرة.

واستدعى الدكتور محمد فيصل المدير العام لسا و سارك، "أهلواليا"، لتسجيل احتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة.

وشن الجيش الهندي، يوم الأحد، هجمات على مخيمات فريق عمل الحدود الباكستاني، التي تقع على الأراضي الباكستانية قبالة قطاع تانجبار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

يأتي الهجوم، بعد إعلان الجيش الهندي مقتل جنديين ومدني واحد نتيجة لهجوم من قبل الباكستانيين على منطقة قريبة من خط السيطرة.

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الهندي، أن إسلام أباد قد انتهكت نظام وقف إطلاق النار في قطاع تانجبار بينما كان فريق عمل الحدود الباكستاني يحاول دخول الأراضي الهندية.

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في المنطقة المتنازع عليها مع تجدد النشاط في أغسطس، عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لجامو وكشمير وعززت وجودها العسكري في المنطقة.

وعلقت باكستان العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاتصالات مع الهند، بعد أن جردت نيودلهي منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها من وضعها الخاص في أغسطس.

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الكلمات المفتاحية

نيودلهي كشمير تانجبار باكستان الهند اسلاماباد

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