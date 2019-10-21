سعر اليورو اليوم الاثنين 21-10-2019 - استقرار العملة الأوروبية في البنوك

سعر اليورو اليوم





استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 21-10-2019 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة مقابل الجنيه المصري، وكان سعر اليورو الااوروبي قد شهد حالة من التباين مقابل الجنيه المصرية في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر اخر تحديث لاسعار اليورو خلال الفترة الحالية:





اسعار اليورو في البنوك الحكومية

سجل سعر اليورو اليوم، بالبنك الأهلي المصري 17.98 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر، مسجلًا 17.98 جنيه للشراء، و18.19 للبيع، فيما بلغ سعر الشراء فى بنك القاهرة 17.90 جنيه، و18.12 جنيه للبيع، وسجل نحو 17.98% للشراء، و18.12 جنيه للبيع في البنك المركزى المصري، وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية، مقابل الجنيه اليوم بالبنك الأهلي الكويتي 18.01 جنيه للشراء، و18.17 للبيع.



