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سعر اليورو اليوم الاثنين 21-10-2019 - استقرار العملة الأوروبية في البنوك
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:35 م
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سعر اليورو اليوم
استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 21-10-2019 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة مقابل الجنيه المصري، وكان سعر اليورو الااوروبي قد شهد حالة من التباين مقابل الجنيه المصرية في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر اخر تحديث لاسعار اليورو خلال الفترة الحالية:
اسعار اليورو في البنوك الحكومية
سجل سعر اليورو اليوم، بالبنك الأهلي المصري 17.98 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر، مسجلًا 17.98 جنيه للشراء، و18.19 للبيع، فيما بلغ سعر الشراء فى بنك القاهرة 17.90 جنيه، و18.12 جنيه للبيع، وسجل نحو 17.98% للشراء، و18.12 جنيه للبيع في البنك المركزى المصري، وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية، مقابل الجنيه اليوم بالبنك الأهلي الكويتي 18.01 جنيه للشراء،و18.17 للبيع.
سعر اليورو اليوم
سعر الدولار في البنوك الخاصة
سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه اليوم ببنك مصر إيران 18.01 جنيه للشراء، و18.25 للبيع، بينما بلغ سعر الصرف ، مقابل الجنيه اليوم بالبنك العقاري المصري 17.98 جنيه للشراء، و18.19 للبيع، وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية، مقابل الجنيه اليوم ببنك الإمارات دبي الوطني 17.98 جنيه للشراء، و18.19 للبيع،
وسجل سعر الصرف ، مقابل الجنيه اليوم ببنك الإسكندرية 17.95 جنيه للشراء، و18.18 للبيع.
وبلغ سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي 17.92 جنيه للشراء، و18.06 للبيع، وبلغ سعر الصرف ، مقابل الجنيه اليوم ببنك 17.90 جنيه للشراء، و18.03 للبيع، وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية، مقابل الجنيه اليوم ببنك البركة 18.86 جنيه للشراء، و18.15 للبيع.
تباين اليورو في البنوك المصرية
تباين سعر اليورو فى البنوك المصرية حخلال تعاملات الفترة الحالية حيث سجل سعر شراء اليورو بالبنك الأهلي المصري 17.86 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع قرشًا مسجلًا 18.06 جني، وانخفض سعر اليورو في بنك مصر، مسجلًا 17.90 جنيه للشراء، 18.09 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر شراء اليورو، فى بنك القاهرة 17.82جنيه، و 18 جنيه للبيع.
أعلى سعر لليورو في البنوك
يقدم أعلى سعر لبيع اليورو الاوروبي في البنوك المصرية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 18.070 جنيها، بينما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي لديه أفضل سعر للشراء وهو 18.056 جنيها، بينما سجل السعر العالمي لليورو هو 18.10225 جنيها.
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