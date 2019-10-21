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لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في غرق شاب بنيل المعصرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:51 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حفظ التحقيقات في واقعة مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بمياه النيل بكورنيش النيل في منطقة المعصرة، حيث تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، كما صرحت في وقت سابق بدفن جثة المتوفى وتسليم الجثة لذويه.

وتعود البداية عندما تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي، مفاده، غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش، دائرة القسم، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "محمد سعد"، 36 عاما، ومقيم بدائرة القسم، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

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