سعر الذهب اليوم للبيع والشراء .. وتوقعات باستمرار الاستقرار خلال الأسبوع الجارى

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأثنين 21-10-2019، في أسواق الصاغة بمصر، وتوقع أعضاء شعبة الذهب استمرار الاستقرار في اسعار الذهب حتى اعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم الذي يؤثر بدروه على حركة اسعار الذهب على المستوى العالم يبوننشر فيما يلي اخر تحديث في سعر الذهب اليوم للبيع والشراء .





اسعار الذهب اليوم الاثنين 21-10- 2019

قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب، إن اسعار الذهب اليوم سجلت استقراًر ولن تشهد اي ارتفاعات او انخفاضات مع ثبات سعر الذهب العالمي.

وسجل سعر الذهب "عيار21 "نحو 671 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب "عيار 18" نحو 570 جنيه للجرام، واستقر سعر الذهب "عيار 24" عند 770 جنيه، بينما حقق سعر "الجنيه الذهب" نحو 5450 جنيه.

توقعات سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

توقع" فرج" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر" ، استمرار استقرار اسعار الذهب في محلات الصاغة خلال هذا الاسبوع.

وتابع ، "أتوقع استقرار اسعار الذهب خلال هذا الأسبوع مع ترقب صدور تقرير الفيدرالي الامريكي حول اسعار الفائدة الذي سيؤثر على اسعار الذهب العالمية، وبالتالي اسعارها في الاسواق المصرية.

اسعار الذهب العالمية اليوم

واستقرت اسعار الذهب العالمية اليوم عند مستويات 1494.10 دولاُر للأوقية، وسط توقعات ياستمرار استقرارها حتي يتم الاعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الامريكي الاسبوع القادم.

وكان اخر اجتماع للفيدرالي الامريكي قام بتخفيض فيه اسعار الفائدة نحو 25 نقطة اساس وهو ما دفع اسعار الذهب للارتفاع.

وتوقع محللون بأسواق الذهب العالمية أنه إذا واصل الفيدرالي خفض اسعار الفائدة، فان توقعتهم لاسعار الذهب ستتجه نحو الارتفاع بينما إذا قام برفعها ستتجه اسعار الذهب نحو الهبوط.





اسعار الذهب الاسبوع الماضي

خسرت اسعار الذهب الاسبوع الماضي في الاسواق المحلية نحو 7 جنيهات نتيجة لتراجع سعر الذهب العالمي، وانحفاض الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش.