Advertisements

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء .. وتوقعات باستمرار الاستقرار خلال الأسبوع الجارى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:45 م
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء
محمد عصام
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأثنين 21-10-2019،  في أسواق الصاغة بمصر، وتوقع أعضاء شعبة الذهب استمرار الاستقرار في اسعار الذهب حتى اعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم الذي يؤثر بدروه على حركة اسعار الذهب على المستوى العالم يبوننشر فيما يلي اخر تحديث في سعر الذهب اليوم للبيع والشراء .


اسعار الذهب اليوم الاثنين 21-10- 2019

قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب، إن اسعار الذهب اليوم سجلت استقراًر ولن تشهد اي ارتفاعات او انخفاضات مع ثبات سعر الذهب العالمي.

وسجل سعر الذهب "عيار21 "نحو 671 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب "عيار 18" نحو 570 جنيه للجرام، واستقر سعر الذهب "عيار 24" عند 770 جنيه، بينما حقق سعر "الجنيه الذهب" نحو 5450 جنيه.

 

توقعات سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

توقع" فرج" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر" ، استمرار استقرار اسعار الذهب في محلات الصاغة خلال هذا الاسبوع.

 

وتابع ، "أتوقع استقرار اسعار الذهب خلال هذا الأسبوع مع ترقب صدور تقرير الفيدرالي الامريكي حول اسعار الفائدة الذي سيؤثر على اسعار الذهب العالمية، وبالتالي اسعارها في الاسواق المصرية.

 

اسعار الذهب العالمية اليوم 

واستقرت اسعار الذهب العالمية اليوم عند مستويات 1494.10 دولاُر للأوقية، وسط توقعات ياستمرار استقرارها حتي يتم الاعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الامريكي الاسبوع القادم.

وكان اخر اجتماع للفيدرالي الامريكي قام بتخفيض فيه اسعار الفائدة نحو 25 نقطة اساس وهو ما دفع اسعار الذهب للارتفاع.

وتوقع محللون بأسواق الذهب العالمية أنه إذا واصل الفيدرالي خفض اسعار الفائدة، فان توقعتهم لاسعار الذهب ستتجه نحو الارتفاع بينما إذا قام برفعها ستتجه اسعار الذهب نحو الهبوط.


اسعار الذهب الاسبوع الماضي 

خسرت اسعار الذهب الاسبوع الماضي في الاسواق المحلية نحو 7 جنيهات نتيجة لتراجع سعر الذهب العالمي، وانحفاض الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش.

 

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الذهب ا

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-9-2018 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

اسعار الذهب المحلى والعالمي في الاسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018،

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. وعيار 21 يرتفع جنيهين خلال تعاملات الظهيرة

أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 21/4/2019

اسعار الذهب اليوم الأحد8-9-2019 .. بعد خسارتة 12 جنيه في الجرام

اسعار الذهب اليوم الأحد... توقعات بارتفاعات جديدة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-9-2019.. ارتفاع عيار 24

أخبار تهمك

أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 2019/10/21 محمد صلاح يصدم الجماهير

منذ أقل من ساعة

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 22 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status