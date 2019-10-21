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"الإفتاء" توضح حكم استخدام خدمة سلفني شكرًا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:43 م
الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، ورد فيه: "حكم استخدام خدمة سلفني شكرا التي تقدم 3 جنيهات بـ 4.5 جنيه، هل هذا ربا".

وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذه الخدمة ليست ربا، وإنما هي خدمة تقدمها الشركة بمقابل معين، ويجوز يحصل عليها المستخدم كاش أو بالتقسيط، ولها نفس أحكام السلع".

وحول حكم دخول المرأة الحائض للمسجد لتعلم القرآن الكريم، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد.

وعن حكم الشرع في حلق اللحية، أوضح "شلبي"، أن بعض الفقهاء يسروا أن اللحية سنة، وبالتالي حلق اللحية جائز.

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان تعليق الصور في المنازل جائز شرعًا.

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