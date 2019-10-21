تحرير 121 محضرا مخالفا وتنفيذ 361 إزالة فورية بديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والقرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إزالة ورفع الإشغالات على جانبي الطريق تحقيقًا للسيولة المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.



قال على غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق حيث أسفرت الحملة عن تحرير 121 محضر إشغال وتنفيذ 361 حالة إزالة فورية، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في إزالة ورفع كل حالات الإشغال التي تعوق حركة السير وإحكام الرقابة من أجل عودة الانضباط للشارع.



من جانب أخر، نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة وتمهيد للطرق بعدد من قرى المركز حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز والحد من التلوث البيئي.



نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات رفع الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.



قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 631 مخالفة، حيث تم تحرير 372 محضر ازالة ادارية، و168 محضر إشغال، و69 محضر باعة جائلين، و21 محضر إدارة محلات بدون ترخيص، وإزالة كشك مخالف، وذلك بعدد من شوارع مدينة بنى مزار.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وعلى جانب اخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ان مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من ازالة 60 حالة تعد على الارض الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الازالة المستمرة التى نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا فى الفترة من 8 وحتى 14 اكتوبر الجارى.



التصدى لمحاولات الاستيلاء على اراضى الدولة

اكد المحافظ ان هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدى لمحاولات الاستيلاء على اراضى الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لردع المتعدين



من جانبه، اوضح المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن ازالة 3 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و8 سهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 7 قيراط، و16 حالة ببنى مزار بمساحة 11 قيراط و6 سهم، و11 حالة بسمالوط بمساحة 7 قيراط و2 سهم، وحالة بالمنيا بمساحة 6 سهم و8 حالات بابوقرقاص بمساحة 4 قيراط و20 سهم، و15 حالة بملوى بمساحة 14 قيراط و12 سهم وحالة بديرمواس بمساحة قيراط

