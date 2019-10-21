قرعة علنية لتسكين 100 وحدة بمساكن طلمبات المكس بالإسكندرية (صور)

أجرت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، قرعة تسكين الـ 100 وحدة بالمرحلة الثانية بمساكن طلمبات الماكس الجانب الغربي، وبذلك يتم الانتهاء من تسكين جميع الوحدات بالمساكن والبالغ عددهم 214 وحدة، تم تسكين 114 أسرة بالمرحلة الأولى بالجانب الشرقي للمساكن نهاية العام الماضي، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى قاطنيها ودعم الأسر الأولى بالرعاية.



وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها،لافتًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هي من المشروعات التي تعكف المحافظة على إنهاءها، وذلك لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق.



يذكر أن مشروع "طلمبات الماكس" هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن المشروع 9 عقارات تحتوى على 214 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترا، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب جميع الوحدات التي تم تسليمها، وتخصيص مشروع طلمبات الماكس لنقل سكان منطقة "مأوى الصيادين العشوائية والواقعة على ترعة الخندق بالماكس"، والتي تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.

