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ميتشو يعيد توظيف محمد أوناجم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:41 م
ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على تغيير مركز المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر ميتشو الاعتماد على اللاعب في مركز الجناح الأيمن بدلًا من الأيسر بعدما أشركه في المركز الأخير منذ بداية الموسم الجاري لكنه لم يقدم المستوى المأمول، واشتكى اللاعب لبعض المقربين منه عن رغبته في تغيير مركزه خاصة أنه كان يشارك مع فريق الوداد المغربي في مركز الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم في الوقت الذي يتواجد أكثر من بديل في مركز الوسط المهاجم حاليًأ.

وتعاقد الزمالك مع أوناجم مطلع الموسم الجاري من صفوف الوداد المغربي مقابل مليون ونصف مليون دولار بجانب انضمام الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض إلى صفوف الفريق المغربي ضمن الصفقة، ويشارك أوناجم بصورة مستمرة مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.

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