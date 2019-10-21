Advertisements

وسائل إعلام لبنانية: كل القوى السياسية وافقت على ضريبة الواتساب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:40 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
Advertisements
Advertisements

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن كل القوى السياسية وافقت على ضريبة الواتساب، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الإثنين.

 

دعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.

 

وذكر بيان صادر عن مبادرة "لحقي" اللبنانية: "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس"، مضيفة: "نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن".

 

 وتابع البيان: "الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".

 

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد".

 

 

ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد.

 

بأن رئيس الوزراء اللبناني، أعلن عن ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

 

وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

 

 وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.

 

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصارف لبنان لبنان ضريبة الواتساب ساحة رياض الصلح ساحة الرياض القوى السياسية ازمة الاحتجاجات

موضوعات متعلقة

الداخلية اللبنانية تدعو المتظاهرين إلى عدم التعرض للأملاك العامة

مظاهرات لبنان| ما هي آخر مستجدات الأحداث في بيروت؟

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدا مع استمرار الاحتجاجات

بنود ورقة رئيس الوزراء اللبناني الاقتصادية لحل أزمة الاحتجاجات

المتظاهرون اللبنانيون يردون على "الورقة الإصلاحية" للحريري

الحريري يدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ

بدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط بيروت

إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان

لبنان.. إقرار 17 بند من الورقة الإصلاحية

الرئاسة اللبنانية تعلن إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ يوم

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ أقل من ساعتين

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status