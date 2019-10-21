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السفير الأمريكي بالمملكة يكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:34 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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أوضح السفير الأمريكي في السعودية جون أبي زيد، أن حجم  التبادل التجاري بين البلدين، وصل إلى أكثر من 48 مليار دولار سنويًا.

وألقى جون أبي زيد، كلمة أمام أعضاء مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) اليوم، حيث سلط السفير على الدور الخاص، الذي تلعبه المشاركة الاقتصادية في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

وقال السفير أبي زيد، "منذ أكثر من 75 عامًا، تعمل الشركات الأمريكية مع نظرائهم السعوديين؛ لتعزيز الرخاء في كلا البلدين". 

وأضاف السفير أبي زيد "أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة علاقة قوية وذات منفعة متبادلة، وهدفي هو العمل مع قادة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز علاقاتنا والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030".

كما سلط السفير أبي زيد، الضوء على الرؤية الطموحة للسعودية 2030، مضيفا "ترغب الولايات المتحدة أن تكون الشريك المفضل في تحقيق هذه الرؤية، وسأواصل تشجيع الحكومة السعودية على تعزيز بيئة تسهل الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي".

وتتألف عضوية مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) من مواطنين أمريكيين وموظفي الشركات الأمريكية (الأمريكيين وغير الأمريكيين على حد سواء) وممثلي الشركات السعودية الذين يشاركون بنشاط في الترويج للمنتجات أو الخدمات الأمريكية.

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