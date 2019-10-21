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3صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعيش الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أياما صعبة للغاية في البرنابيو، وبات مهددا بالرحيل عن الفريق حال مواصلة نتائجه السلبية.


وأكدت تقارير إسبانية، أن البرتغالي مورينيو مدرب الفريق السابق، مرشح بقوة للعودة من جديد وخلافة زيدان في الفترة المقبلة.


ووفقا لصحيفة دياريو جول الإسبانية، فأن مورينيو سيطلب من فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي تجهيز 120 مليون يورو لإبرام 3 صفقات في حال توليه مسؤولية تدريب الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.


وتابعت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حدد بالفعل أول 3 صفقات في ريال مدريد في حال خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة المقبلة. 

 

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو سيطلب من بيريز جلب ثلاثة لاعبين لريال مدريد وهم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام (45 مليون يورو)، وروبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون (25 مليون يورو)، وإيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ (45 مليون يورو).

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