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ننشر حكام وتشكيل القناة ونجوم المستقبل في القسم الثاني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:32 م
أحمد الغندور
أحمد الغندور
شيماء أمين
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تنطلق بعد قليل مباراة القناة ونجوم المستقبل، في افتتاح منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي" تشكيل الفريقين وحكام اللقاء: 

تشكيل القناة : محمد طلبة في حراسة المرمى، حسين رجب، محمد طارق رشاد، اسلام سيد، محمد رضا، احمد مصطفي(لالا), اسلام نبيل، محمد عبد الستار، علاء البدري، علي شوقي، محمد خليفة

البدلاء : عمرو مجدي، فتحي عثمان، حسام عبد الواحد، عبد الحميد سامي، محمد يوسف، محمد علي، اسلام زيادة

تشكيل النجوم الفريق الضيف في مباراة اليوم : محمد شعبان (الحضري) أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، محمود السيد، محمد مصطفي (شعيشع), أحمد حسن , أحمد سعيد محمود، محمود صابر عبد المحسن، مهاب ياسر السعيد، محمد هشام .

البدلاء : محمد أحمد (سمانة), محمود عمر (منجاوي), نادر الطويلة، اسلام محمود ، مصطفي السيد ، أحمد رفعت .

طاقم تحكيم مباراة القناة والنجوم اليوم

احمد الغندور حكم ساحة (القاهرة )

اسامة السيد مساعد أول (القاهرة)

تامر مجدي مساعد ثاني (القاهرة)

شاكر عبد الحليم رابع (الشرقية )

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الكلمات المفتاحية

نجوم المستقبل القناة الدوري المصري اخبار الرياضة

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