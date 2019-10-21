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اسعار الاسماك اليوم الاثنين 21-10-2019 .. انخفاض الجمبري واستقرار البلطى والبورى
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:29 م
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اسعار الاسماك اليوم
انخفضت اسعار الاسماك في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-10-2019، وذلك بعد استقرار الاسعار خلال تعاملات الاسبوعين الماضين وننشر من خلال هذ1ا التقرير اخر تحديث لاسعار الاسماك اليوم في الاسواق وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور.
تشهد اسعار الاسماك حالة من الانخفاض خلال الفترة الاخيرة وذلك على خلفية كثرة المعروض من الاسماك في الاسواق نتيجة لاقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك وافتتاح عدد كبير من الممزراع السمكية خلال الفترة الماضية.
اسعار السمك اليوم
انخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -28 جنيها مقابل 30 جنيها لأسعار أمس، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، بينما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر الثعابين بين 50-150 جنيها مقابل 160 لأسعار أمس و180 لأسعار الأسبوع الماضى، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها مقابل 66 جنيها فى أسعار أمس، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البورى ايضا بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما انخفض سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها مقابل 230 لأسعار أمس، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها مقابل 150 جنيها، وانخفضت أسعار الجمبرى بين 85-460 جنيها مقابل 470 جنيها.
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك في الاسواق اليوم 21-10-2019
سعر السمك البلطي من 22 إلى 24 جنيها
قشر البياض ما بين 50 إلى 66 جنيها
سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيها
البياض البلدي 50 جنيها
البلطي الأسواني 35 جنيها
سعر الماكريل 35 جنيها
سمك الوقار بين 40 و70 جنيها.
الجمبري المجمد 165 جنيها
القراميط 20 جنيها
المكرونة السويسي 55 جنيها
سعر البوري الممتاز بين 32 إلى 45 جنيها
سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيه
سعر السردين المجمد بين 15 إلى 25 جنيها
سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها.
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