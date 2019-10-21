"ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي تقترب من المليون الخامس عبر"يوتيوب"



أغنية"ملطشة القلوب" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير،والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.



الأغنية أولي أغنيات ألبوم "فري ميكس5" للمنتج نصر محروس، بعد غياب عدة سنوات، وسيضم الألبوم عدة أغاني بصوت المواهب الشابه المنضمة إلي شركة نصر محروس.



كلمات الأغنية



على فين العزم إن شاالله ؟!.. وإيه اللي قطعلك نومة؟ ده لولاش الستر من الله.. مكانتش قامت لك قومة لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب هتقولي ايه هُس يجيك أوا دخلك منين سرسوب الهوى هتروح يومين وتجيلي جريح تقولي دبَّر حق الدوا دواك فضّى الجيوب.. وخلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب مش كنا قولنا مفيش من كذا!! فُتنا الغرام ونصبنا العزا رجعت تاني ف عهدك ليه؟ هي القلوب كييفة أذى! ده الكدب أبو العيوب يا مُهر وحبله سايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب.





كواليس إختيار الأغنية



عن كواليس إختيار الأغنية قال المطرب مصطفى شوقي، أن تسجيل أغنية «ملطشة القلوب» لم يكن في الحسبان، وعند ذهابه لنصر محروس لتصوير أغنية أخرى، مضيفًا أنه فوجئ بمحروس يسمعه الأغنية فأعجب بها، فأخبره نصر بأنه هو من سيقوم بغنائها.



وتابع شوقي خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة النهار: بعد يومين فقط من اللقاء دخلنا إلي الأستوديو لتسجيل الأغنية ثم قمنا بتصويرها فيديو كليب.



المنتج نصر محروس



هو مالك شركة فري ميوزيك التي ساهمت في إنتاج عدة ألبومات غنائية ناجحة منذ فترة الثمانيات وحتى الآن، كما ساهم في اكتشاف العديد من المطربين المشهورين مثل: خالد عجاج وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني وبهاء سلطان وغيرهم



وبدأ في التسعنيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان فري ميكس وابتدأها بألبوم فري ميكس 1 ثم فري ميكس 2 وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدي" وقدمهم باللهجة الصعيدية.



في عام 2002 فجر نصر محروس قنبلة أشهر صوتين على الساحة الفنية وهما شيرين عبد الوهاب وتامر حسني والذين لا يزالا يتربعان على عرش النجومية في الوطن العربي من خلال ألبوم فري ميكس 3 وأغنيتين من أروع ما يكون "آه يا ليل" و"حبيبي وإنت بعيد" وأشهر دويتو لهما "لو كنت نسيت"



ويضم ألبوم "فري ميكس 4" أغنيه للفنانة سوما، في دويتو مع الفنان بهاء سلطان وأغنبة "اللي في عيني" وقد لاقت نجاحا منقطع النظير وأصدرت لها الشركة في 2006 ألبوم "عيب عليك"



و ضمن ألبوم "فري ميكس 4" قدم مجموعة أصوات ومن أهمهم الفنانة دنيا سمير غانم من خلال أغنيتين "مش قادرة أصدق عينية" و"خلاص ارتحت"، واغنية "غمازات" للمطرب دياب.



يقترب فيديو كليب أغنية" ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقي، من المليون الخامس عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".