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ريال مدريد في ورطة كبيرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:32 م
بيريز
بيريز
مصطفي صابر
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يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع لاعب خط الوسط المهاجم لحاجة الفريق إلى ذلك وتطور أداء اللعب.

حقق كل من لوكا مودريتش وتوني كروس أداءً جيدًا ، على الرغم من أن إيسكو وجيمس رودريغيز عانوا عندما لعبوا في مايوركا ،إنهم ليسوا لاعبي خط وسط دفاعيين ولا يريدون أن يكونوا كذلك.

و مع وجود اختلالات واضحة تشكيل فريق مدريد ضعيف ، ومعظم الذين يلعبون في خط الوسط لمدريد قد تحولوا إلى الدور ، رغم ذلك  كاسميرو كان لاعب خط الوسط القوي والمؤثر منذ البداية ولم يكن لتغيير أي شيء.

يعرف المدرب الفرنسي  زين الدين زيدان ذلك ، لكن اليوم الذي لن يتمكن فيه البرازيلي من بذل قصارى جهده سيكون يومًا مثيرًا للمشاكل بالنسبة لريال مدريد.

تدخل مدريد في المباريات التي تعتمد على شيء ما يحدث ، أو لا تحدث ، بدلاً من التركيز على الأداء المتماسك ، وكل هذا بعد استثمار 300 مليون يورو.

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