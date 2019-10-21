ريال مدريد في ورطة كبيرة

يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع لاعب خط الوسط المهاجم لحاجة الفريق إلى ذلك وتطور أداء اللعب.





حقق كل من لوكا مودريتش وتوني كروس أداءً جيدًا ، على الرغم من أن إيسكو وجيمس رودريغيز عانوا عندما لعبوا في مايوركا ، إنهم ليسوا لاعبي خط وسط دفاعيين ولا يريدون أن يكونوا كذلك.





و مع وجود اختلالات واضحة تشكيل فريق مدريد ضعيف ، ومعظم الذين يلعبون في خط الوسط لمدريد قد تحولوا إلى الدور ، رغم ذلك كاسميرو كان لاعب خط الوسط القوي والمؤثر منذ البداية ولم يكن لتغيير أي شيء.





يعرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ذلك ، لكن اليوم الذي لن يتمكن فيه البرازيلي من بذل قصارى جهده سيكون يومًا مثيرًا للمشاكل بالنسبة لريال مدريد.



