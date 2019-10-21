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عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:35 م
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
عمر محمد
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تصعيد أزمة مباراة الجونة إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام المقبلة.

 

وحسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه من خوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

 

واتفق مجلس الأهلي وبيبو على عدم خوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل مهما كانت العقوبات من قبل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والتمسك بموقف النادي في هذه الأزمة خاصة بعد موقف الجبلاية من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك واستبدال مباراة المقاولون العرب في نفس اليوم.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس الأهلي استقر على تصعيد أزمة مباراة الجونة في بطولة الدوري الممتاز والتي مقرر لها يوم الأربعاء المقبل أمام إصرار اتحاد الكرة علي قراراته.

 

ويجهز مجلس الأهلي ملف حول أزمة مباراة الجونة ووفد رسمي برئاسة خالد مرتجي ومحامي النادي محمد عثمان للسفر  إلى سويسرا خلال الأيام القليلة المُقبلة لتقديم ملف النادي للمحكمة الدولية الرياضية والذي يُثبت فيه الأهلي عدم التزام اللجنة الخماسية بمبدأ الفير بلاي وتأجيلهم لمباراة الاهلي والزمالك بدون أي سبب واضح والموافقة  على طلب رئيس الزمالك بتأجيل القمة  في أكثر من حوار سابق لتأجيل المباراة.

 

ويستند الأهلي في خطابه لـ نقطتين:

 

أولاً: عدم وصول أي خطاب رسمي من الأمن للنادي بطلب تأجيل المباراة.

 

ثانياً: لعب الزمالك لمباراة في نفس اليوم مع المقاولون العرب، واستبدال الجولة الرابعة بالجولة الخامسة، مما يُثبت عدم وجود أي معوقات أمنية للعب مباراة الأهلي والزمالك في ذلك اليوم.

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