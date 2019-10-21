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عاجل.. زلزال قوي يضرب إيران

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:31 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، أن زلزال قوي ضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد.

 

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن زلزال بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر هز مدينة كوشارد في الساعة 14:28 و28 دقيقة.

 

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

 

وذكرت الوكالة أنه لا يوجد أخبار عن أضرار محتملة بسبب الزلزال.

 

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة مصابي الزلزال الذي ضرب بلدة "مسجد سليمان" في جنوب غرب إيران، اليوم،الإثنين، إلى 112 مصابا، فضلا عن مقتل شخص.

 

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - نقلا عن وسائل إعلام إيرانية - أن 7 أشخاص من بين 112 مصابا، تلقوا علاجا بالمستشفيات، مضيفة أن شيخا توفي بأزمة قلبية جراء الزلزال.

 

وتقوم فرق الإنقاذ بتمشيط المنطقة الجبلية المحيطة ببلدة "مسجد سليمان" الكائنة بمحافظة "خوزستان" التي تقع على الحدود مع العراق. ويعيش نحو 6 آلاف شخص في 15 قرية بالقرب من مركز الزلزال.

 

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن أن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا جنوب شرق مسجد سليمان ويقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل خمسة توابع زلزالية على الأقل، وأنه تم الشعور بالهزات الأرضية في الكويت.


وقال المركز الأميركي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق، ووصلت تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.

 

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

 


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الكلمات المفتاحية

مقياس ريختر مدينة كوشارد زلزال قوي ايران

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