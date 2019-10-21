الرئيس اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين: "إن الغضب العام والاحتجاجات التي تجتاح البلاد تظهر "آلام الناس" ولكن اتهام جميع السياسيين بالفساد على قدم المساواة لم يكن عادلًا.



وأضاف في تغريدة: "أن على الحكومة أن تبدأ على الأقل برفع السرية المصرفية عن الوزراء الحاليين والمستقبليين".



وقال عون خلال جلسة لمجلس الوزراء: "ما يحدث في الشوارع يعبر عن ألم الناس لكن تعميم الفساد (الاتهامات) ضد الجميع يحمل ظلمًا كبيرًا".



وتظاهر مئات الآلاف من الناس من جميع أنحاء الانقسام الطائفي في لبنان ضد الفساد والطبقة السياسية بأكملها يوم الأحد.



وفي وقت مبكر من صباح الاثنين بدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب إلى العمل، في حين حثت وسائل التواصل الاجتماعي الناس على مقاطعة العمل.



وظلت أيضًا البنوك والجامعات والمدارس مغلقة.



ويقول العديد من المحتجين إنهم لا يثقون في أي خطة إصلاح من قبل الحكومة الحالية. ولقد دعوا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري المؤلفة من 30 عضوًا إلى الاستقالة والاستعاضة عن حكومة أصغر مكونة من تكنوقراط بدلًا من أعضاء الفصائل السياسية.

