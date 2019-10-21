Advertisements

الرئيس اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:32 م
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين: "إن الغضب العام والاحتجاجات التي تجتاح البلاد تظهر "آلام الناس" ولكن اتهام جميع السياسيين بالفساد على قدم المساواة لم يكن عادلًا.

وأضاف في تغريدة: "أن على الحكومة أن تبدأ على الأقل برفع السرية المصرفية عن الوزراء الحاليين والمستقبليين".

وقال عون خلال جلسة لمجلس الوزراء: "ما يحدث في الشوارع يعبر عن ألم الناس لكن تعميم الفساد (الاتهامات) ضد الجميع يحمل ظلمًا كبيرًا".

وتظاهر مئات الآلاف من الناس من جميع أنحاء الانقسام الطائفي في لبنان ضد الفساد والطبقة السياسية بأكملها يوم الأحد.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين بدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب إلى العمل، في حين حثت وسائل التواصل الاجتماعي الناس على مقاطعة العمل.

وظلت أيضًا البنوك والجامعات والمدارس مغلقة.

ويقول العديد من المحتجين إنهم لا يثقون في أي خطة إصلاح من قبل الحكومة الحالية. ولقد دعوا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري المؤلفة من 30 عضوًا إلى الاستقالة والاستعاضة عن حكومة أصغر مكونة من تكنوقراط بدلًا من أعضاء الفصائل السياسية.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رفع السرية رئيس الوزراء سعد الحريري الحسابات المصرفية

موضوعات متعلقة

ليلة هادئة في العراق بعد أسبوع من الاحتجاجات

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين جراء احتجاجات لبنان

رئيس وزراء لبنان يلقي باللوم على الحكومة في الأزمة الاقتصادية

نصر الله يعارض استقالة الحكومة اللبنانية

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدا مع استمرار الاحتجاجات

الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية

"تصريح من ترامب بشأن سوريا" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

"سكاي نيوز": "ورقة الإصلاحات" تتسبب بخلافات داخل الحكومة اللبنانية

أخبار تهمك

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

منزل محمود الخطيب يطبخ قرار الأهلي الأخير

منذ أقل من ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:32 م

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

جوارديولا يعود إلى برشلونة

01:14 م

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

03:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status