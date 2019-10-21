جامعة دار الحكمة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين





قامت جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة، بالإعلان عن توفر العديد من الوظائف للجنسين، حيث تشمل الوظائف، تخصصات إدارية وهندسية للجنسين في جامعة دار الحكمة.





جامعة دار الحكمة

وهي تعتبر جامعة غير ربحية للبنات بجدة في المملكة العربية السعودية، وتتبع مؤسسة العلم الخيرية، تحت إشراف وزارة التعليم العالي، حيث فتحت أبوابها عام 1999م، وتم تخريج أول دفعة من طالباتها في عام 2003م.





وعرفت كمجتمع تعليمي يعزز التميز والتفكير الإبداعي والمستقل بين طالباتها، وستكون خريجات جامعة دار الحكمة، قادرات على أحداث التغيير الإيجابي من أجل تحسين الأشخاص والأسرة والمجتمع.





الاعتماد الأكاديمي

تعد جامعة دار الحكمة، معتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (هيئة تقويم التعليم)، حيث وافقت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، علي اعتمادها ومنحتها شهادة مؤسسة تعليم عالي بدء من سبتمبر 1999 بتاريخ 3/ 4/ 1320هـ، وقد وافقت على اعتماد المعايير الجامعية الوطنية الدولية فيها، وقد تم تحويل كليات دار الحكمة إلى جامعة دار الحكمة بموجب تاريخ 16 يناير 2014م.





محتوى البرنامج

يتم دمج أساليب التعليم والتعلم والمناهج اللاصفية؛ لدعم وتطوير الطلاب في تخصصاتهم المختارة ليخدموا بها مجتمعهم بعد التخرج والإنسانية جمعاء.





ويتم تقديم برنامج إعداد للطالبات الخريجات من الثانوية (سنة تحضيرية)؛ لتهيئة الطالبات منهجياً لمتطلبات الحياة الجامعية ولضمان توافقه مع شروط القبول في الجامعة.





وتقدم الجامعة أيضاً إرشاد وتعليم مستمر لتلبية احتياجات المرأة في المجتمع من أجل التنمية والغنى الذاتي للفرد.





التخصصات الدراسية

تقدم جامعة دار الحكمة، برامج البكالوريوس والماجستير تحت أربعة كليات، وجميع برامج الماجستير متوفرة للرجال ومنها:





كلية إدارة الأعمال والقانون:

بكالوريوس العلوم في الأعمال المصرفية والتمويل.

بكالوريوس العلوم في المحاسبة.

بكالوريوس العلوم في إدارة رأس المال البشري.

بكالوريوس العلوم في التسويق.

بكالوريوس القانون.

بكالوريوس الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ماجستير إدارة الأعمال.

ماجستير الآداب في العلاقات الدولية.





كلية التصميم والعمارة:

بكالوريوس التصميم في الاتصالات المرئية.

بكالوريوس التصميم في التصميم الداخلي.

بكالوريوس التصميم في تصميم الأزياء.

بكالوريوس العمارة.

ماجستير العمارة.





كلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم:

بكالوريوس العلوم في علم النفس.

بكالوريوس العلوم في علوم النطق واللغة والسمع.

ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة.

ماجستير العلوم في تحليل السلوك التطبيقي.

ماجستير القيادة التربوية.





كلية الهندسة والحاسبات والمعلوماتية: (قريبًا)





بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني.

بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب.

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات.

ماجستير العلوم في نظم المعلومات.





تخصصات الماجستير:

ماجستير إدارة الأعمال.

ماجستير الآداب في العلاقات الدولية.

ماجستير العمارة.

ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة.

ماجستير العلوم في تحليل السلوك التطبيقي.

ماجستير القيادة التربوية.

ماجستير العلوم في نظم المعلومات.



