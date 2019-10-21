انطلاق مهرجان الحرف التقليدية السنوى بمركز محمود مختار الثقافى 24 أكتوبر





ينطلق مهرجان الحرف التقليدية السنوى الثاني عشر "بمركز محمود مختار الثقافى"، وذلك من الفترة 24 أكتوبر حتى 28 من نفس الشهر، بحضور الدكتورة إيناس عبدالديم وزير الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.





ومن جانبها اشارت دكتورة سلوى الشربينى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، إلى أن المهرجان سيحمل هذا العام عنوان "الحرف التراثية .. وتنمية أفريقيا"، تأكيداً على خطة دعم وتعزيز التراث الثقافي والفني بين مصر وأفريقيا، واحتفالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والحرف اليدويه تعد من القوه الناعمه التي تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب وتظهر القواسمالمشتركه بينهم.





وفي سياق متصل، أكدت على أن مهرجان الحرف التقليدية السنوي يمثل ساحه للتعارف بين الحرفيين والفنانين والتخصصين والاستفاده من تبادل الخبرات بينهم وفتح المجال امام انماط جديده من الابداعات الفنيه.









حيث يتضمن حفل الافتتاح، عرض ازياء متنوع بين الازياء تراثيه "مستوحاه من التراث السيناوي الواحاتي"، وكذلك الصعىيدي من "الجلباب والشيلان"، فضلًا عن إقامة معرض للمنتجات التقليديه والتراثيه من انتاج مراكز الانتاج الفني التابعه للاداره المركزيه بمائة عمل فني، ومراكز الحرف التقليديه "مركز الفن والحياه - دار النسجيات الرسمة"، وتتنوع الاعمال بين مشغولات خشبيه -ملابس تراثيه -اعمال نسيج -مشغولات جلديه -معلقات-اعمال شفتشي - اعمال قشره خشب -مشغولات نحاسيه -زجاجيه -) وورش عمل حيه في مجال الرسم علي الحرير -حرق الجلد- الاويما - الخياميه والشفتشي) ومعارض لمنتجات الجهات المشاركه وفرق فنون شعبيه.





ونوهت أنه هذا العام يحل كلا من هلال احمد السمان حرفي معادن، محمد احمد طه حرفي خيامية، وضيوف شرف المهرجان شيوخ الصنعة، تكريما لما قدموه من بصمات واضحه في مجال الحرف اليدويه لا تزال باقيه سواء من خلال منتجاتهم او الصبيه الذين تدربوا علي ايديهم .





كما اشارت أن مهرجان الحرف التقليديه يسعي لزياده رقعه الوعي الجمعي لدي رواد المهرجان ومحبي الفن والتراث والحرفوذلك من خلال مشاركه العديد من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصله مثل "الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية"، وبعض الجمعيات الاهلية مثل جمعية اصالة وجمعية ابناء اسوان ونادي يونسكو مصر للتراث والفن والثقافة- وموسسه الفراعنه للنسيج اليدوي - موسسه مهنه ومستقبل.



