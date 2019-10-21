"تقويم التعليم" تكشف عن تدني مستوى نتائج الاختبارات الوطنية





ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص.





كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.



وتم إصدار مرسوم ملكي يقضي بتعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" بتاريخ 7 مايو 2016 ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و"المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، و"مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني"، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.





كما تم تعيين الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، وتم بعدها تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسًا لهيئة تقويم التعليم، وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد العيسى رئيسًا لمجلس لهيئة تقويم التعليم بمرتبة وزير.





كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الإثنين، عن تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات في نتائج الأختبارات الوطنية، وأعلنت في مؤتمر صحفي بأن أداء الطلاب والطالبات في نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأدائهم في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، متدنية في مادتي الرياضيات والعلوم.وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعقد في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مقر المركز الوطني للقياس بالرياض، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان ولأول مرة نتائج الاختبارات الوطنية التي عقدت سنة 2018، بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.ويأتي في مقدمة هذه الاختبارات التي أولتها وزارة التعليم اهتمامًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية اختبار (TIMSS)، وهو أحد الدراسات الدولية التي تقيس مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مادتي العلوم والرياضيات للدول المشاركة، علمًا بأن هذه الدراسة تنعقد بشكل دوري كل أربع سنوات؛ حيث شاركت فيه مدارس المملكة العربية السعودية ولأول مرة عام ٢٠٠٧ ثم عام ٢٠١١، ٢٠١٥.وتعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية إعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه. ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة معالي محافظ الهيئة.