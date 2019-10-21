ضبط عاطل لاتجاره في الأسلحة النارية بعين شمس

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط المدعو "أحمد.ع" 40 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية حيازة " سلاح بدون ترخيص " حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته على المضبوطات التالية، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، وعدد 3 طلقات من ذات العيار "، 2 طبنجة صوت.



وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط محرزي ومتجري الأسلحة النارية، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.