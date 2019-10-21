اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 21-10-2019 .. سعر جديد لكرتونة البيض وتوقعات بالارتفاع

اسعار الفراخ البيضا اليوم





تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 21-10-2019 استقرار في الأسواق المحلية، وذلك بعد التراجع الكبير الذي تشهده الأسعار خلال تعاملات الفترة الماضية في الاسواق الامر الذي تسبب في حالة من الاقبال الكبير على الدواجن بمختلف انواعها في الاسواق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم والفراخ البلدى وغيرها وجاءت الاسعار كما يلي:





بعد موجة تراجعات كبيرة شهدتها أسواق الدواجن في مصر عاودت الأسعار استقرارها وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث استقرت عند سعر 18 جنيهًا بالمزرعة لتصل للمستهل بنحو 24 إلي 25 جنيها، وسجلت اسعار الفراخ البيضاء في بعض المناطق سعر 19 جنيها للمستهلك بحسب تكلفة النقل، وسجلت الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من لتصل للمستهلك بسعر 35و36 جنيهًا.





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