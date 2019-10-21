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اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 21-10-2019 .. سعر جديد لكرتونة البيض وتوقعات بالارتفاع
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:07 م
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اسعار الفراخ البيضا اليوم
تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 21-10-2019 استقرار في الأسواق المحلية، وذلك بعد التراجع الكبير الذي تشهده الأسعار خلال تعاملات الفترة الماضية في الاسواق الامر الذي تسبب في حالة من الاقبال الكبير على الدواجن بمختلف انواعها في الاسواق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم والفراخ البلدى وغيرها وجاءت الاسعار كما يلي:
بعد موجة تراجعات كبيرة شهدتها أسواق الدواجن في مصر عاودت الأسعار استقرارها وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث استقرت عند سعر 18 جنيهًا بالمزرعة لتصل للمستهل بنحو 24 إلي 25 جنيها، وسجلت اسعار الفراخ البيضاء في بعض المناطق سعر 19 جنيها للمستهلك بحسب تكلفة النقل، وسجلت الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من لتصل للمستهلك بسعر 35و36 جنيهًا.
اسعار الحمام والسمان
سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 40 للبط، سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، كما بلغ ، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا.
اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار البط والكتاكيت اليوم في الاسواق المحلية
استقرت اسعار البط في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، وجاءت على النحو التالي:
سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها.
سعر كيلو اللحم الأبيض 20.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 25.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر كيلو اللحم الساسو 26.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 31 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر كيلو اللحم البلدي 35.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 42.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيهات لعمر يوم واحد
سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|20.00 جنيه
|20.50 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|26.00 جنيه
|36.50 جنيه
|لحم بلدي
|كيلو
|35.00 جنيه
|35.50 جنيه
|النوع
|الفئة
|اقل سعر
|أعلى سعر
|بيض أحمر
|كرتونه
|31.00 جنيه
|31.50 جنيه
|بيض أبيض
|كرتونه
|32.00 جنيه
|32.50 جنيه
|بيض بلدي
|كرتونه
|40.00 جنيه
|40.50 جنيه
|بط بكيني
|يوم
|07.00 جنيه
|07.50 جنيه
|بط مسكوفي
|يوم
|16.50 جنيه
|17.00 جنيه
|بط مولارد
|يوم
|15.50 جنيه
|16.00 جنيه
|النوع
|العمر
|كتكوت أبيض
|يوم
|04.50 جنيه
|05.00 جنيه
|كتكوت ساسو
|يوم
|04.00 جنيه
|04.25 جنيه
|كتكوت بلدي
|يوم
|03.00 جنيه
|03.50 جنيه
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