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اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 21-10-2019 .. سعر جديد لكرتونة البيض وتوقعات بالارتفاع

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:07 م
اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار الفراخ البيضا اليوم
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اسعار الفراخ البيضا اليوم 

تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 21-10-2019 استقرار في الأسواق المحلية، وذلك بعد التراجع الكبير الذي تشهده الأسعار خلال تعاملات الفترة الماضية في الاسواق الامر الذي تسبب في حالة من الاقبال الكبير على الدواجن بمختلف انواعها في الاسواق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم والفراخ البلدى وغيرها وجاءت الاسعار كما يلي:

بعد موجة تراجعات كبيرة شهدتها أسواق الدواجن في مصر  عاودت الأسعار استقرارها وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث استقرت عند سعر 18 جنيهًا بالمزرعة لتصل للمستهل بنحو 24 إلي 25 جنيها، وسجلت اسعار الفراخ البيضاء في بعض المناطق سعر 19 جنيها للمستهلك بحسب تكلفة النقل، وسجلت الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من لتصل للمستهلك بسعر 35و36 جنيهًا.

اسعار الحمام والسمان
سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 40 للبط، سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، كما بلغ ، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا.
 
اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار الفراخ البيضا اليوم

اسعار البط والكتاكيت اليوم في الاسواق المحلية 

 استقرت اسعار البط في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، وجاءت على النحو التالي:

 سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها.
سعر كيلو اللحم الأبيض 20.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 25.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر كيلو اللحم الساسو 26.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 31 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر كيلو اللحم البلدي 35.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 42.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيهات لعمر يوم واحد
سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد


النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو26.00 جنيه36.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه
النوعالفئةاقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه
بط بكينييوم07.00 جنيه07.50 جنيه
بط مسكوفييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
بط مولارديوم15.50 جنيه16.00 جنيه
النوعالعمر

كتكوت أبيضيوم04.50 جنيه05.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

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