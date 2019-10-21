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حقن بلازما لمحمود متولي في الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحقن محمود متولي مدافع الفريق الأحمر بالبلازما لسرعة تعافيه من الإصابة.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة السوبر أمام الزمالك والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخضع متولي لحقن البلازما اليوم الاثنين، حيث يسعى طبيب الأهلي لتجهيز اللاعب بشكل سريع للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

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