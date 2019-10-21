جوارديولا يعود إلى برشلونة

اقترب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من العودة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة .





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أرتور توماس رئيس حكومة كتالونيا السابق، قد قام بترشيح بيب جوارديولا من أجل تولي منصب رئيس حكومة برشلونة خلال الفترة المقبلة .





وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من رجال الأعمال في برشلونة يشاركون رأيهم مع توماس في إمكانية تولي جوارديولا منصب رئيس الحكومة.





وأشارت، أن رغبة توماس في تعيين جوارديولا في هذا المنصب، نظرًا لأن الأخير يهدف دائمًا إلى حرية التعبير عن الرأي ولكن مع مراعاة الطرق السلمية وقواعد الانضباط .





وأنهت موندو ديبورتيفو، أن جوارديولا لا ينوي تجديد عقده مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليرحل عن قلعة الاتحاد بنهاية موسم 2021 القادم .