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إيران تعارض إنشاء تركيا لمواقع عسكرية في سوريا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:16 م
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعرب عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عن رفض إيران لخطة تركيا لإنشاء مواقع عسكرية في سوريا، مؤكدًا ضرورة احترام سلامة الحليف الإقليمي الرئيسي لطهران.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي أذيع على الهواء في التلفزيون الرسمي: "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا... يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية... يجب احترام سلامة سوريا".

ووافقت تركيا يوم الخميس على محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على توقف لمدة خمسة أيام في هجوم على شمال شرق سوريا، لإتاحة الوقت للمقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تهدف أنقرة إلى إقامةها بالقرب من حدودها مع سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت: "إن أنقرة ستواصل هجومها على شمال شرق سوريا و"تسحق رؤوس الإرهابيين" إذا لم يتم تنفيذ اتفاق كامل مع واشنطن بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وبحسب رويترز، عرضت إيران إشراك الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا في محادثات لإقامة الأمن على طول الحدود التركية السورية في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا لمحاربة القوات الكردية.

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