نسرين طافش تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة زواجها من طارق العريان



وتواصل " الفجر الفني " مع نسرين، للتأكد من صحة هذه الأخبار، وكان ردها: "من أطلق هذه الشائعة شخص فاضي، ويكفي رد الفنانه أصالو، حيث أنها نفت هذا منذ قليل".



وأضافت نسرين، في تصريحها: "طبيعي أن يطلع علي كل الفنانين شائعات، وخصوصا علي أي فنان حقق نجاحا فهو مادة دسمة للصحافه".



وجاء رد أصالة، بنشرها صورة لها مع المخرج طارق العريان عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".



وأضافت: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".



وإنهالت التعليقات علي المنشور من قبل جمهورها وأصدقائها الفنانين حيث تمنوا لها حياه سعيده مع أبنائها وزوجها، ولا تعود خلافات مرة أخري مع زوجها لأن تجمعهما علاقة جب قوية.



على صعيد أخر، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم علي هاشم فعاليات حفلات الرياض، حيث يجمعها حفل مع الفنان صابر الرباعي، والفنانة نوال الزغبي، يوم 28من نوفمبر المقبل، وذلك في الرياض بوليفارد.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل نجاح كبير وحضور ضخم وخصوصا أن الحفل يضم ثلاثة من كبار نجوم مصر والوطن العربي، فيمتلك كل منهم جمهور عريض.



ومازالت أصالة، تحصد نجاح أغنيتها"جابوا سيرته" بتحقيقها نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



"جابوا سيرته" من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وتخطت نسب المشاهدة 18 مليون عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وذلك منذ طرحها بشهر أغسطس الماضي.





إنتشر مؤخرا عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تفيد بانفصال المطربة أصالة، عن زوجها المخرج طارق العريان، لكشفها خيانته لها مع الممثلة السورية نسرين طافش.