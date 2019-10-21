"حامل الكارنيه يتمتع بحصانة".. ضبط أكاديمية وهمية للعلوم الأمنية بالشروق

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط المدعو "محمد . ر . م" سن 19 طالب، ومقيم 120 مربع 20ـ دائرة القسم حال استقلاله السيارة رقم ي ب ق 451 ماركة فورد " ملك والده " 00 وبحوزته المضبوطات التالية: كارنيه منسوب صدوره لوحدة الظل تابع للاكاديمية العربية للعلوم الأمنية مدون عليه "حامل الكارنيه يتمتع بحصانة وعلى الجهات المعنية تسهيل الإجراءات"، طبنجة صوت عيار 9مم، عدد 9 طلقات من ذات العيار، بندقية رش، و هاتف محمول.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص ويدعى "مصطفى"، و أمكن ضبط الأخير وتبين أنه يدعى "مصطفى . أ . ح" 30 سنة، ومقيم 5 شارع الشهيد محمد حسونة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة وآخر البنفسج 6 فيلا 25 ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والسابق اتهامه في القضية رقم 8147 لسنة 2019م نصر أول " نصب " وعثر بحوزته على المضبوطات التالية، أفرول مموه، عدد 10 كارنيهات خاصيين بأشخاص باسم وحدة الظل، عدد 20 شهادة صادره من الأكاديمية بإتمام تلقي أشخاص الدورة في فنون القتال والدفاع عن النفس، عدد واحد ختم أكلاشيه باسم الأكاديمية، عدد 1000 كارت دعاية للأكاديمية.





وبمواجهته بالتحريات ما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " باسم الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة " وإيهام راغبي الحصول على شهادة إتمام فرقة فنون قتالية واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله علي الأفارول من أحد الأشخاص والذي قد تم تدريبهم من قبل.





وجار تحرير المحضر اللازم.

