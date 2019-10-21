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حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:12 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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تصدر حمو بيكا تريندات جوجل وأيضًا موقع "تويتر"، وذلك بعد خروجه ببث مباشر بالأمس من داخل نقابة المهن الموسيقية، وهدد حمو بيكا في الفيديو العاملين في نقابة المهن الموسيقية، وذاك بعد إلغاء حفلته في محافظة دمياط، وفيما يلي نقدم لكم أخر مستجدات أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين.

بداية الأزمة.. نقابة الموسيقيين تلغي حفل حمو بيكا بدمياط.

أخطرت نقابة المهن الموسيقية مديرية أمن دمياط والقاعة المقرر إقامة الحفل بها، بإلغاء حفل حمو بيكا لأنه من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي من الغناء وإقامة الحفلات، وأن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح من نقابة المهن لإقامته.

حمو بيكا يخرج ببث مباشر ويهدد من داخل نقابة المهن الموسيقية

خرج حمو بيكا ببث مباشر من داخل نقابة الموسيقيين بالأمس، يهدد فيه العاملين في النقابة، كما اتهمهم بطلب رشوة منه لتسجيله في النقابة، وقال حمو بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي اعملوكم ثورة".

حذف فيديو حمو بيكا من الفيس بوك.. و"الموسيقيين" ترد

وحُذف فيديو حمو بيكا من موقع "فيس بوك"، بعد تعرضه للحظر من قبل مستخدمي الموقع، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان ترد على حمو بيكا كان نص البيان كالآتي: "ردا على الفيديو المسيء للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين، وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة، وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل".

حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)

وأضاف البيان أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.

وتابعت النقابة: "اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس".

فيديو حمو بيكا

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