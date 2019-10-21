Advertisements

"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:05 م
إفريقية النواب
إفريقية النواب
إسلام شعراوي - عبد اللطيف هيبة
Advertisements
Advertisements
عقدت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماع لعرض آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية بحضور ممثلًا لوزارة الخارجية السفير كريم شريف​​ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير على مرسى الحلوانى​ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العديد من المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر وسبل استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، وتواصل مصر الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة، لتشمل آفاقًا أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر، واستمرار التنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، والاهتمام بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر، ونشر ثقافة السلام.

وأشار السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياة، الي إن دور تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية أمرا هاما، وتحديدا دول حوض النيل. 

وأشار إلى أن أولى خطوات تعزيز العمل المشترك تفعيل التعاون البرلماني وإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.

كما اكد علي أهمية التعاون الإفريقي في مجال الاستثمار الزراعي، وقيام القطاع الخاص بدور هام في هذا القطاع، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الذي لا بديل عنه، مُضيفا أن الاختلاف في الرؤى يحتاج إلى حوار للوصول إلى رؤية مشتركة، مع ضرورة الاستناد على أن الكل شركاء ويربطهم شريان الحياة، منوها كذلك بأن اتفاقية التجارة القارية دخلت حيز النفاذ ويجب الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الأفريقية.
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)
"إفريقية النواب" تجتمع لبحث تطورات الأوضاع بالقارة السمراء (صور)

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب تطورات الأوضاع بالقارة السمراء إفريقية النواب

موضوعات متعلقة

تعزيز التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية بجنوب أفريقيا

رئيس النواب: العلاقات "المصرية - التنزانية" تتسم بالمودة والصداقة والاحترام

"نصار" يترأس اجتماع تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره بالدول الافريقية

ممثل خارجية البرلمان الأفريقي: ندعم اقتراح تجمع برلمانيي حوض النيل

ممثل الخارجية عن قضايا المياه بأفريقيا: لدينا الكثير من التجارب الناجحة في كينيا وأوغندا وتنزانيا

برلمانيون إفريقيون يطالبون بإعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه

أسوان تستضيف منتدي شباب أفريقيا لدول حوض النيل

تعرف على أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" هذا أسبوع

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:32 م

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

03:39 م

جوارديولا يعود إلى برشلونة

01:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status