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بعد تعرضه لحادث مروري.. وفاة الفنان السعودي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:04 م
أية حمروشي
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فارق الإعلامي والممثل طلال الحربي، الحياة عن عمر يناهز 63 عام بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة مساء أمس الأحد.
ونعى العديد من الإعلاميين والفنانين الفنان الراحل؛ حيث كتب المخرج والممثل عبد الرحيم محمد، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: "الله يرحمه ويغفر له كان معنا من 4 أيام في أبو ظبي، وباقيله مشاهد وعلى أساس يرجع بعد أسبوع ويكمل، رحمك الله يا أبا حمد، كنت الرجل المبتسم دائمًا، خبر وفاتك أثّر على كل فريق العمل، لن ننسى رسايلك الصوتية بالواتس وضحكاتك... إنا لله وانا اليه راجعون".
بينما قال الإعلامي فايز المالكي، بحسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة، إثر حادث سير.. لا حول ولا قوة الا بالله".
ونسرد لكم عدد من أعماله
ونعى العديد من الإعلاميين والفنانين الفنان الراحل؛ حيث كتب المخرج والممثل عبد الرحيم محمد، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: "الله يرحمه ويغفر له كان معنا من 4 أيام في أبو ظبي، وباقيله مشاهد وعلى أساس يرجع بعد أسبوع ويكمل، رحمك الله يا أبا حمد، كنت الرجل المبتسم دائمًا، خبر وفاتك أثّر على كل فريق العمل، لن ننسى رسايلك الصوتية بالواتس وضحكاتك... إنا لله وانا اليه راجعون".
بينما قال الإعلامي فايز المالكي، بحسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة، إثر حادث سير.. لا حول ولا قوة الا بالله".
ونسرد لكم عدد من أعماله
مسلسل حارة الشيخ 2016
مسلسل أنتِ طالق 2013
مسلسل دمي ودموعي وإبتسامتي 1997
مسلسل الماضي يعود الآن 1997
مسلسل أنتِ طالق 2013
مسلسل السلطانة 2013
مسلسل دمي ودموعي وإبتسامتي 1997
مسلسل الماضي يعود الآن 1997
مسلسل ماوراء النهر 1996
مسلسل بابا فرحان 1992 (مدير مدرسة)
فيلم يا عزيزي كلنا لصوص 1989 - (صحفي)
مسلسل لن أخضع لرجل
مسلسل أحلام العصافير (أنيس)
فيلم يا عزيزي كلنا لصوص 1989 - (صحفي)
مسلسل لن أخضع لرجل
مسلسل أحلام العصافير (أنيس)
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