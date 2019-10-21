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رينيه فايلر يطمئن على 3 إصابات في الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:02 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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يطمئن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لاعبيه المصابين في الفريق الأحمر قبل التدريب الجماعي اليوم الإثنين.


ويعقد فايلر جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على اللاعبين المصابين وموعد انتظامهم في التدريبات الجماعية.


وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلًا من كريم نيدفيد ومروان محسن ومحمود متولي، حيث ينفذ الأول المرحلة الأخيرة للتعافي من غضروف الركبة، فيما يؤدي الثاني برنامجًا تأهيليًا تمهيدًا للانتظام في المران الجماعي بعد إصابته في الوجه، كما يخوض الثالث تدريبات تأهيلية للتعافي من مزق في العضلة الخلفية.


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