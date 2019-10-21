تغييرات في تشكيل الزمالك ضد جينيراسيون

ينوي الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك إجراء تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة جينراسيون السنغالي يوم الخميس المقبل، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود أشرف بن شرقي وعبد الله جمعة لتشكيل الزمالك بينما يخرج محمد أوناجم وإمام عاشور لعدم القيد في القائمة الإفريقية.

كان الزمالك قد خسر مباراة الزمالك في الذهاب بنتيجة 2-1 لذلك يتطلع لتحقيق الفوز للتأهل إلى دور المجموعات.

اتفاق بين مرتضى منصور والأمن على مواجهة الأهلي للجونة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي اتفاقه مع الجهات الأمنية على مواجهة المقاولون العرب بدلًا من لقاء القمة مقابل أن يلعب الأهلي مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن الجهات الأمنية فقط هي صاحبة الحق في تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري

وأضاف مرتضى: "ملف مباراة القمة ليس في يد عمرو الجنايني فلو عليه سيلعبها في أقرب وقت لكن الموقف كله في يد الأمن.. لقد نفذت اتفاق الأمن باللعب أمام المقاولون قبل أيام من لقاء جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع مرتضى: "الاتفاق مع الأمن كان أن نلعب مع المقاولون والأهلي يواجه الجونة أما لو حدث غير ذلك فسيكون الأمن قد أخلف باتفاقه معي والأمن لا يعود في قراراته".