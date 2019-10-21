8 نصائح لتنظيم الوقت.. تعرفي عليهم

يمكن ببعض النصائح البسيطة، أن تستطيعي تنظيم وقتك، وعليك اتباع الاجراءات التالية للحفاظ على الوقت دون اهداره واتباع مقولة "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"





١- إعداد جدول لتنظيم الوقت، والمواظبة عليه قدر المستطاع، وذلك لتحقيق أكبر قدر من النجاح والرضا، والإحساس بالمسؤولية.





٢- محاولة إنجاز المهام، والمسؤوليات بأقل جهد، وفي وقت أسرع.





3- القدرة على ممارسة الهوايات المختلفة كممارسة الرياضة أو المشي بخطوات سريعة، أو الاستماع للموسيقى.





4- البعد عن مشاهدة التلفاز خلال أوقات تناول الطعام، أو خلال أوقات الدراسة.





5- الابتعاد قدر المستطاع عن استخدام الهاتف، وتخصيص وقت قصير لاستخدامه، ولا يفضل أن يكون قبل وقت النوم، بل تخصيص وقت قصير لتفحصه بعد إنجاز المهام، كنوع من المكافأة.





6- النوم بشكل منتظم، على أن لا يقل عدد ساعات النوم عن ٧ ساعات، على أن يتم الحصول عليها في الليل.





7- المواظبة على الاستيقاظ في وقت مبكر، لاستغلال أكبر قدر من الوقت، بالإضافة إلى أنه الوقت الأمثل لاستغلال طاقة الجسم، وذلك لأنها تكون في أعلى درجاتها بهذا الوقت.



