8 نصائح لتنظيم الوقت.. تعرفي عليهم
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
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يمكن ببعض النصائح البسيطة، أن تستطيعي تنظيم وقتك، وعليك اتباع الاجراءات التالية للحفاظ على الوقت دون اهداره واتباع مقولة "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"
١- إعداد جدول لتنظيم الوقت، والمواظبة عليه قدر المستطاع، وذلك لتحقيق أكبر قدر من النجاح والرضا، والإحساس بالمسؤولية.
٢- محاولة إنجاز المهام، والمسؤوليات بأقل جهد، وفي وقت أسرع.
3- القدرة على ممارسة الهوايات المختلفة كممارسة الرياضة أو المشي بخطوات سريعة، أو الاستماع للموسيقى.
4- البعد عن مشاهدة التلفاز خلال أوقات تناول الطعام، أو خلال أوقات الدراسة.
5- الابتعاد قدر المستطاع عن استخدام الهاتف، وتخصيص وقت قصير لاستخدامه، ولا يفضل أن يكون قبل وقت النوم، بل تخصيص وقت قصير لتفحصه بعد إنجاز المهام، كنوع من المكافأة.
6- النوم بشكل منتظم، على أن لا يقل عدد ساعات النوم عن ٧ ساعات، على أن يتم الحصول عليها في الليل.
7- المواظبة على الاستيقاظ في وقت مبكر، لاستغلال أكبر قدر من الوقت، بالإضافة إلى أنه الوقت الأمثل لاستغلال طاقة الجسم، وذلك لأنها تكون في أعلى درجاتها بهذا الوقت.
8- التعرف على أصدقاء يساعدونه على تنظيم الوقت، وإنجاز المهام.
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