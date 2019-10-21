بدء فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويشارك به 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 10 ورش تدريبية.



وتشهد ورش عمل اليوم الثاني مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، لتأتي الورشة الأولي بعنوان "التقييم في البلدان النامية في حالات الصراع أو ما بعد الصراع: القضايا والتحديات"، لتتناول الورشة الثانية، مقدمة في تحليل المساهمات، وأخري حول مقدمة في تحليل البيانات الكمية.


كما تتناول ورش اليوم الثاني موضوعات حول تشخيص التقييم الوطني ووضع الاستراتيجيات، وإزالة الغموض عن تقييمات القطاع الخاص، ومقدمه في تقييم مدي استعداد الاستدامة، وتضمين التقييم في المراجعة الوطنية الطوعية.



كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "معايير أفضل للتقييم الأفضل: استخدام معايير التقييم للمساءلة والتعلم في سياق التقييم الوطني"، وأخري بعنوان "إنشاء أنظمة للمتابعة والتقييم للحكومات المحلية وغيرها من الحكومات دون الوطنية" فضلًا عن ورشة بعنوان "التقييم الفعال يحتاج الى تخطيط فعال" ليختتم اليوم فعالياته بورشة حول تقييم الآليات الخاصة بتعزيز الحوكمة ومكافحه الفساد.



وتنتهي اليوم الورش التدريبية المنعقدة علي هامش المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية ٢٠١٩، لتبدأ فعاليات المؤتمر ذاته غدًا الثلاثاء وحتي الخميس القادم، والذى ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

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ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 المؤتمر الدولى لقدرات اخبار الاقتصاد

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